За назначением Луческу в "Динамо" следили во всем мире
Назначение Мирчи Луческу в "Динамо", а также последующие события, связанные с румынским тренером, вызвали настоящую бурю эмоций в Украине. При этом новости из киевского клуба были настолько "горячими", что за этой ситуацией следили СМИ по всему миру.
"Динамо" и Луческу настолько нестандартно начали свои взаимоотношения, что об этом говорят даже в тех странах, которые обычно не уделяют внимание украинскому футболу. Даже в далекой Индонезии обсуждают новости, которые касаются назначения Луческу.
И пусть в большинстве своем иностранные журналисты просто цитировали сообщения официального сайта "Динамо", или румынских СМИ, которые рассказывали о переживаниях Мирчи, все равно такого интереса к украинскому футболу уже давно не было.
Издание "Футбольный клуб" показало, в каких странах и как следили за ситуацией, связанной с "Динамо" и Луческу.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легенда мирового футбола Ривалдо оценил приход Луческу в "Динамо"