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"За Киев! За Украину!" Легионер "Динамо" выступил с заявлением после поражения от "Челси"

7.6тЧитать материал на украинском

Польский легионер киевского "Динамо" Томаш Кендзера после разгромного поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Челси" заявил, что столичная команда даст настоящий бой сопернику в игре на НСК "Олимпийский" 14 марта.

По словам защитника "бело-синих", подопечные Александра Хацкевича найдут в себе мотивацию, несмотря на счет встречи в Лондоне, который завершился победой англичан – 3:0.

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Томаш Кендзера (в белом)

Томаш Кендзера (в белом)

"Нужно стараться добиться хорошего результата в Киеве и не смотреть на счет первого матча. Необходимо выходить на поле и биться за фанатов, за Киев, за Украину. Все видели уровень "Челси". Мы играли с "Аяксом", а потом голландцы продемонстрировали свой уровень с "Реалом". Мы "Динамо". Стараемся, боремся, но с таким соперником нам непросто", – цитирует Кендзеру "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич отреагировал на поражение команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Челси".

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Темы
Динамо - ЧелсиЛига Европы
Персона
Томаш Кендзера
Теги
ФК ЧелсиФК Динамо Киев
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