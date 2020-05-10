Южнокорейский футболист забил с "вертушки" фантастический гол пяткой

После длительного карантина в Южной Корее начался чемпионат страны по футболу и в первом же туре был забит гол-шедевр.

На 85-й минуте матча "Канвон" - "Сеул" при счете 1:1 хозяева убежали в контратаку, Ким Сындэ принял мяч на левом полуфланге в быстром прорыве, и забросил круглого в центр штрафной. В эту зону набежал Чо Чжеван, и закрутившись вертушкой, пяткой замкнул передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько недель назад в матче третьего тура чемпионата Таджикистана между "Куктошем" и "Худжандом" был забит невероятный по красоте гол.