"Ювентус" выгнал главного тренера за провал в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Ювентус" сообщает, что Маурицио Сарри освобожден от должности главного тренера первой команды.

Причиной стало неудовлетворительное выступление "бело-черных" в Лиге чемпионов.

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", выиграв девятый подряд титул в Серии А. Это стало кульминацией личного пути, который привел его к восхождению во всех категориях итальянского футбола", – говорится на официальном сайте команды.

Маурицио Сарри покинул "Ювентус" Twitter Ювентуса

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне французский "Лион" и английский "Манчестер Сити" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Представитель Лиги 1 сенсационно одолел по сумме двух матчей "Ювентус", а команда украинца Александра Зинченко выбила из турнира мадридский "Реал".

Позже игрок "Лиона" показал, что творилось в раздевалке после победы над "Ювентусом".

В четвертьфинале "Лион" 5 августа в Лиссабоне встретится с "Манчестер Сити".