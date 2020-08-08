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"Ювентус" выгнал главного тренера за провал в Лиге чемпионов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
1,2 т.
Маурицио Сарри

Маурицио Сарри покинул "Ювентус".

Футбольный клуб "Ювентус" сообщает, что Маурицио Сарри освобожден от должности главного тренера первой команды.

Причиной стало неудовлетворительное выступление "бело-черных" в Лиге чемпионов.

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", выиграв девятый подряд титул в Серии А. Это стало кульминацией личного пути, который привел его к восхождению во всех категориях итальянского футбола", – говорится на официальном сайте команды.

Маурицио Сарри покинул "Ювентус"

Маурицио Сарри покинул "Ювентус" Twitter Ювентуса

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне французский "Лион" и английский "Манчестер Сити" стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Представитель Лиги 1 сенсационно одолел по сумме двух матчей "Ювентус", а команда украинца Александра Зинченко выбила из турнира мадридский "Реал".

Позже игрок "Лиона" показал, что творилось в раздевалке после победы над "Ювентусом".

В четвертьфинале "Лион" 5 августа в Лиссабоне встретится с "Манчестер Сити".

ИталияФК Ювентус
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