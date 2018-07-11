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"Ювентус" стал ближе к выигрышу Лиги чемпионов

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После перехода Криштиану Роналду в "Ювентус" шансы туринского клуба на выигрыш грядущей Лиги чемпионов резко возросли.

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Ранее одна из контор оценивала таковые на победу "бьянконери" с котировкой более 15.00 - сейчас этот показатель составляет 7.90. До трансфера "Ювентус" не входил даже в топ-8 претендентов Лиги чемпионов.

Напомним, "Ювентус" подписал Рона за 112 миллионов евро. Зарплатная ведомость туринцев "просядет" как минимум на 30 миллионов евро в год. Именно о такой цифре заработной платы КриРо наперебой пишут разные источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду на чемпионате мира в России установил антирекорд.

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Тема
Трансферы
Персона
Криштиану Роналду
Место
ИталияТурин
Объект
ФК Ювентус
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