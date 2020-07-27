"Ювентус" стал чемпионом Италии в девятый раз подряд

"Ювентус" в девятый раз подряд завоевал титул чемпиона Италии после победы над "Сампдорией" (2:0) в матче 36-го тура Серии А.

Туринский клуб открыл счет на седьмой добавленной минуте первого тайма усилиями Криштиану Роналду и развил свой успех в середине второй половины после гола Федерико Бернардески с добивания. Португальский нападающий мог оформить дубль уже в самой концовке, но мяч после его удара с пенальти попал в перекладину.

Этот чемпионский титул стал для "Ювентуса" девятым подряд и 36-м в истории команды. Туринцы являются самым титулованным клубом Италии. На втором месте по количеству скудетто находятся "Интер" и "Милан", на счету которых по 18 побед в Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 23 июля, "Ювентус" отпраздновал невероятный юбилей в первенстве страны.