"Ювентус" сенсационно потерял очки в итальянской Серии А

Туринский "Ювентус" сыграл вничью в домашнем матче 14-го тура итальянской Серии А против "Сассуоло" и отдал лидерство в чемпионате миланскому "Интеру".

Команды обменялись голами на 20-й и 23-й минутах. Сначала Бонуччи неожиданно для голкипера пробил из-за пределов штрафной и поразил дальний угол ворот, а затем гости сравняли счет усилиями Жереми Бога, который красиво перекинул голкипера после выхода один на один.

Криштиану Роналду Спорт РИА Новости

Первый тайм так и закончился, а в самом начале второго игрок "Сассуоло" воспользовался ошибкой Де Лигта при выходе из обороны и отправил мяч в сетку. В этом эпизоде стоит отметить крайне неудачную игру Буффона, который обязан был спасать свою команду. "Ювентус" отыгрался в середине второй половины матча. Дибала вышел на замену и заработал пенальти, который уверенно реализовал Криштиану Роналду, установив окончательный счет встречи – 2:2.

"Интер" воспользовался осечкой туринской команды, минимально одолев "СПАЛ" (2:1), и теперь опережает "Ювентус" на одно очко. В следующем туре миланцы принимают "Рому", а подопечные Маурицио Сарри едут в гости к другой римской команде – "Лацио".

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