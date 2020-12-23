"Ювентус" с Роналду сенсационно разгромили в чемпионате Италии

"Фиорентина" сенсационно разгромила "Ювентус" с Криштиану Роналду в составе в выездном матче 14-го тура Серии А со счетом 3:0.

Первый гол был забит уже на третьей минуте после того, как знаменитый экс-полузащитник "Баварии" Франк Рибери выкатил мяч на ход нападающему "фиалок" Душану Влаховичу, а тот реализовал выход один на один, перебросив голкипера. На 18-й минуте произошел ключевой момент противостояния, когда прямую красную карточку за крайне опасный подкат получил игрок хозяев Хуан Куадрадо.

В дальнейшем "Ювентус" не смог найти свою игру и по-настоящему побеспокоить голкипера "Фиорентины", а вот гостям удалось отличиться еще дважды. Сначала мяч после прострела с левого фланга оказался в воротах после автогола в исполнении Алекса Сандро, а затем после похожей атаки Мартин Касерес установил окончательный счет в поединке.

Туринский клуб впервые пропустил три гола на своем стадионе в матче Серии А. Его открыли 8 сентября 2011 года.

Победа позволила "фиалкам" подняться на 15-е место в таблице с 14 очками, в то время как "Ювентус" остался четвертым с 24 баллами, потерпев первое поражение в сезоне.

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