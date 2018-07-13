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"Ювентус" прячет Роналду

1.5тЧитать новость на украинском

Туринский "Ювентус" решил не устраивать шумную презентацию Криштиану Роналду. 16 июля португалец пройдет медицинское обследование, а после него на тренировочной базе "Ювентуса" только для журналистов даст первую пресс-конференцию в качестве игрока "старой синьоры".

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Трансфер Криштиану Роналду привел к масштабной забастовке

В 2009 году, когда Роналду перешел в мадридский "Реал" , на его презентацию на стадионе "Сантьяго Бернабеу" пришли 90 тысяч болельщиков, напоминает испанская газета АS.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях "Ювентус" объявил о переходе Роналду и раскрыл финансовые подробности трансфера

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
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