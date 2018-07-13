"Ювентус" прячет Роналду

Туринский "Ювентус" решил не устраивать шумную презентацию Криштиану Роналду. 16 июля португалец пройдет медицинское обследование, а после него на тренировочной базе "Ювентуса" только для журналистов даст первую пресс-конференцию в качестве игрока "старой синьоры".

Новости Трансфер Криштиану Роналду привел к масштабной забастовке

В 2009 году, когда Роналду перешел в мадридский "Реал" , на его презентацию на стадионе "Сантьяго Бернабеу" пришли 90 тысяч болельщиков, напоминает испанская газета АS.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях "Ювентус" объявил о переходе Роналду и раскрыл финансовые подробности трансфера