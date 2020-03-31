"Ювентус" продаст Криштиану Роналду: названа причина

Финансовые потери в связи с пандемией коронавируса могут заставить "Ювентус" продать Криштиану Роналду, несмотря на то, что он согласился на снижение зарплаты.

Как сообщает издание Marca, туринский клуб не сможет платить португальцу 31 миллион евро в год после окончания кризиса, поэтому готов расстаться с ним за сумму в 70 миллионов евро и больше.

Криштиану Роналду

Стоит отметить, что контракт пятикратного обладателя "Золотого мяча" с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года. Кроме того, в соглашении прописана опция его продления еще на год.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 гол в 22 матчах итальянской Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, португалец и сам рассматривает вариант с уходом из туринской команды, имея на руках предложения от двух клубов.

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