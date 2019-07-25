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"Ювентус" отказался продавать футболиста в российский клуб

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Туринский "Ювентус" ответил отказом на предложение санкт-петербургского "Зенита" о трансфере турецкого защитника Мериха Демирала.

Мерих Демирал

Мерих Демирал

"Итальянский клуб заявил россиянам, что футболист не продается. Туринцы ранее отказали "Милану", мадридскому "Атлетико" и английскому "Тоттенхэму",- сообщил в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Демирал присоединился к "Ювентусу" 5 июля. Турок обошелся итальянскому клубу в 18 миллионов евро. Сезон-2018/2019 защитник провел за "Сассуоло". На его счету 14 матчей и два забитых мяча в составе итальянцев.

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ФК Ювентус
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