"Ювентус" отказался продавать футболиста в российский клуб

Туринский "Ювентус" ответил отказом на предложение санкт-петербургского "Зенита" о трансфере турецкого защитника Мериха Демирала.

Мерих Демирал

Anche lo #Zenit ha fatto un tentativo dopo #Milan, #AtleticoMadrid e #Tottenham per Merih #Demiral. In tutti i casi la risposta della #Juventus e di Paratici è stata sempre la stessa: incedibile. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2019

"Итальянский клуб заявил россиянам, что футболист не продается. Туринцы ранее отказали "Милану", мадридскому "Атлетико" и английскому "Тоттенхэму",- сообщил в Twitter журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Демирал присоединился к "Ювентусу" 5 июля. Турок обошелся итальянскому клубу в 18 миллионов евро. Сезон-2018/2019 защитник провел за "Сассуоло". На его счету 14 матчей и два забитых мяча в составе итальянцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшее время "Ювентус" может совершить фантастический трансфер, заключив контракт с нападающим ПСЖ бразильцем Неймаром.

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