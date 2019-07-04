Ювентус объявил о трансферной бомбе

Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о возвращении в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона.

41-летний вратарь подписал со "Старой синьорой" контракт сроком до 30 июня 2020 года.

Буффон вернулся в "Ювентус" официальный сайт "Ювентуса"

По информации итальянских СМИ, зарплата Буффона в "Ювентусе" составит 1,5 млн евро. Вратарь достался "бьянко-нери" бесплатно, так как его контракт с "ПСЖ" истек 30 июня.

Буффон ранее посвятил "Ювентусу" 17 лет своей карьеры - он выступал за команду с 2001-го по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.

В минувшем сезоне в составе "ПСЖ" итальянский вратарь сыграл 25 матчей и пропустил 25 мячей. С парижанами он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции, вылетев при этом из Лиги чемпионов на ранней стадии плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду сделал заявление о своем будущем в "Ювентусе".

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