Ювентус – Наполи: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

Туринский "Ювентус" и неаполитанский "Наполи" сразятся в центральном матче 7-м туре чемпионата Италии. Поединок двух лучших команд Серии А прошлого сезона состоится в субботу, 29 сентября, на стадионе "Ювентус Стэдиум". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус – Наполи. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Перед очной игрой "Юве" опережает своего главного соперника в чемпионской гонке на три очка. В минувшем сезоне команды обменялись выездными победами – 1:0.
Чемпионат Италии. 7-й тур
Турин, стадион "Ювентус Стэдиум"
Главный арбитр: Лука Банти
"Ювентус" (Турин) – "Наполи" (Неаполь) – 0:0
"Ювентус" (ориентировочный состав): Щенсны – Сандро, Кьелини, Бонуччи, Куадрадо, Матюиди, Джан, Пьянич, Манджукич, Роналду, Бернардески
"Наполи" (ориентировочный состав): Оспина – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан, Руис, Зелиньски, Инсинье, Милик
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8 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Добрый день, дорогие друзья. В Турине сегодня пройдет мегазаруба в Серии А между "Юве" и "Наполи".
Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз наказал звезду "Ювентуса" Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.
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