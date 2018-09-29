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Ювентус – Наполи: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

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Туринский "Ювентус" и неаполитанский "Наполи" сразятся в центральном матче 7-м туре чемпионата Италии. Поединок двух лучших команд Серии А прошлого сезона состоится в субботу, 29 сентября, на стадионе "Ювентус Стэдиум". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус – Наполи. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Перед очной игрой "Юве" опережает своего главного соперника в чемпионской гонке на три очка. В минувшем сезоне команды обменялись выездными победами – 1:0.

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Чемпионат Италии. 7-й тур

Турин, стадион "Ювентус Стэдиум"
Главный арбитр: Лука Банти

"Ювентус" (Турин) – "Наполи" (Неаполь) – 0:0

"Ювентус" (ориентировочный состав): Щенсны – Сандро, Кьелини, Бонуччи, Куадрадо, Матюиди, Джан, Пьянич, Манджукич, Роналду, Бернардески

"Наполи" (ориентировочный состав): Оспина – Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Руй, Кальехон, Аллан, Руис, Зелиньски, Инсинье, Милик

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8 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Добрый день, дорогие друзья. В Турине сегодня пройдет мегазаруба в Серии А между "Юве" и "Наполи".

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз наказал звезду "Ювентуса" Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Место
ИталияТурин
Объекты
ФК ЮвентусФК Наполи
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Castill Tricia
Castill Tricia
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>>> WebJob33.COM
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Castill Tricia
Castill Tricia
Я роблю $ 86 на годину, працюючи вдома. Я був шокований, коли мій сусід сказав мені, що вона в середньому становить 95 доларів, але я бачу, як він працює зараз. Я відчуваю так сильно свободу, що зараз я сам власний бос. Це те, що я роблю >>>>>> WebJob33.COM
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