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"Ювентус" с Роналду грандиозно опозорился в Кубке Италии

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Чемпион Италии "Ювентус" сенсационно проиграл "Аталанте" в 1/4 финала Кубка страны (0:3) и вылетел из турнира. До этого "Ювентус" неизменно становился победителем Кубка Италии четыре года подряд.

Для туринского клуба это поражение стало первым в Кубке с сезона-2013/14 и самым крупным в Кубке за последние 23 года. В ноябре 1996-го команда была разгромлена "Интером" (0:3).

Кроме того, для "Юве" это самое крупное поражение от итальянской команды с января 2011 года – тогда "бело-черные" уступили "Наполи" с тем же счетом 0:3.

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Аталанта – Ювентус 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 37, Кастань, 2:0 – 39, Сапата, 3:0 – 86, Сапата.

Аталанта – Бериша, Гимшити, Паломино (Масьелло, 89), Кастань, Толои, Иличич (Пашалич, 27), Фройлер, Гомес, де Рон (Госенс, 90), Хатебур, Сапата.

Ювентус – Шченсны, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини (Жоау Канселу, 27), Хедира (Пьянич, 71), Бентанкур, Матюиди, Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 61), Роналду.

Предупреждения: Гимшити (43), Фройлер (45), Хатебур (54), Пьянич (79), Матюиди (88).

Соперником "Аталанты" в полуфинале станет "Фиорентина", обыгравшая "Рому" (7:1).

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

"Аталанта" – "Ювентус"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 января "Ювентус" обыграл "Милан" в матче за Суперкубок Италии, который состоялся в Саудовской Аравии.

Единственный гол в поединке забил звездный футболист "старой сеньоры" Криштиану Роналду, который завоевал свой первый трофей в новой команде.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия
Теги
ФК ЮвентусФК Аталанта
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