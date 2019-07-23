"Ювентус" готовит трансферную бомбу

В ближайшее время туринский "Ювентус" может совершить фантастический трансфер, заключив контракт с нападающим "ПСЖ" бразильцем Неймаром.

Такую информацию опубликовало издание Mundo Deportivo. По сведениям испанских журналистов, "Юве" готов ради игрока не только выложить крупную сумму, но и расстаться с двумя футболистами – полузащитником Блезом Матюиди и форвардом Пауло Дибалой. В то же время стало известно, что парижан интересуют только деньги, другие игроки клубу не нужны.

Неймар

В 2017 году за бразильця "ПСЖ" выложил рекордную для футбола сумму – 222 миллиона евро. В прошедшем сезоне Неймар в 28 матчах за свой клуб забил 23 гола и сделал 13 результативных передач.

Контракт нападающего заканчивается летом 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский нападающий французского футбольного клуба "ПСЖ" Неймар был привселюдно отчитан спортивным директором Леонардо.

В минувший понедельник функционер отругал бразильца в присутствии остальных игроков команди из-за несвоевременной явки на предсезонку, сообщает Diario Sport.

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