"Ювентус" – "Динамо": видео голов

Максим Иншаков Футбол 22:38, 2.12.2020 Обновлено: 00:04, 3.12.2020

Киевское "Динамо" проиграло в гостевом поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На туринском "Альянц Стэдиум" подопечные Мирчи Луческу были разгромлены местным "Ювентусом" (0:3).

Счет был открыт на 21-й минуте. Сандро навесил в штрафную на Кьезу, где 23-летний нападающий сборной Италии головой прошил Бущана – 1:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.

"Ювентус" Италия – "Динамо" Украина 3:0

Гол: 1:0 – 21 Кьеза.

2:0 – 57 Роналду,

3:0 – 66 Мората.

Ювентус – Шченсны, де Лигт, Демирал (Дрэгушин, 69), Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенни, Рэмзи (Бернардески, 62), Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората.

Динамо – Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко, Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Цыганков, Шепелев (Гармаш, 72), Родригеш (де Пена, 72), Сидорчук.

Предупреждения: Бентанкур (10), Забарный (27).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ между этими командами завершилась победой итальянской команды (2:0). В прошлом туре динамовцы крупно уступили каталонской "Барселоне"

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