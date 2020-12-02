"Ювентус" – "Динамо": видео голов
Киевское "Динамо" проиграло в гостевом поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На туринском "Альянц Стэдиум" подопечные Мирчи Луческу были разгромлены местным "Ювентусом" (0:3).
Счет был открыт на 21-й минуте. Сандро навесил в штрафную на Кьезу, где 23-летний нападающий сборной Италии головой прошил Бущана – 1:0.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видео голов.
"Ювентус" Италия – "Динамо" Украина 3:0
Гол: 1:0 – 21 Кьеза.
2:0 – 57 Роналду,
3:0 – 66 Мората.
Ювентус – Шченсны, де Лигт, Демирал (Дрэгушин, 69), Бонуччи (Данило, 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур, 76), Маккенни, Рэмзи (Бернардески, 62), Кьеза (Кулусевски, 76), Роналду, Мората.
Динамо – Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко, Попов, Вербич (Супряга, 72), Шапаренко, Цыганков, Шепелев (Гармаш, 72), Родригеш (де Пена, 72), Сидорчук.
Предупреждения: Бентанкур (10), Забарный (27).
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ между этими командами завершилась победой итальянской команды (2:0). В прошлом туре динамовцы крупно уступили каталонской "Барселоне"