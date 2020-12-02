Разгром! "Ювентус" – "Динамо" 3-0: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов играло в Турине с местным "Ювентусом", который уже обеспечил себе путевку в 1/8 финала.

Встреча на "Ювентус Стэдиум" проходил в среду, 2 декабря. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Ювентус – Динамо.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЮВЕНТУС – ДИНАМО

Лига чемпионов. 5-й тур

Группа G

Турин, "Ювентус Стэдиум"

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Арбитр VAR: Бенуа Мийо (Франция)

"Ювентус" (Турин, Италия) – "Динамо" (Киев, Украина) – 3:0

Голы: Кьеза, 21, Роналду, 58, Мората, 66

"Ювентус": 1. Щенсны – 4. Де Лихт, 19. Бонуччи, 12. Сандро, 30. Бентанкур, 14. Маккенни, 28. Демирал, 8. Рэмзи, 22. Кьеза, 7. Роналду, 9. Мората

Запасные: 31. Пинсольо, 5. Артур, 10. Дибала, 13. Данило, 16. Куадрадо, 25. Рабьо, 33. Бернардески, 34. Да Граса, 37. Дрэгушин, 38. Фработта, 39. Портанова, 44. Кулусевски

"Динамо": 1. Бущан – 4. Попов, 5. Сидорчук, 7. Вербич, 8. Шепелев, 10. Шапаренко, 15. Цыганков, 16. Миколенко, 22. Родригес, 25. Забарный, 94. Кендзера

Запасные: 35. Нещерет, 71. Бойко, 6. Бэлуцэ, 13. Шабанов, 14. Де Пена, 17. Леднев, 18. Андриевский, 19. Гармаш, 20. Караваев, 27. Клейтон, 34. Сирота, 89. Супряга

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6 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Привет всем любителям футбола. Киевское "Динамо" сегодня проводит пятый матч группового турнира Лиги чемпионов.

90 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды прибывают на арену.

70 МИНУТ ДО МАТЧА. Основа "Динамо" без Супряги и Караваева.

60 МИНУТ ДО МАТЧА. Да, и де Пена у "Динамо" в запасе. А у "Юве" и Роналду, и Мората, и Рэмзи на месте.

40 МИНУТ ДО МАТЧА. Разминка начинается.

15 МИНУТ ДО МАТЧА. Все готово у нас к началу встречи.

3 МИНУТЫ ДО МАТЧА. Выходят команды на поле.

МАТЧ НАЧАЛСЯ! "Динамо" разыграло с центра поля.

2. "Ювентус" забирает мяч под контроль сразу.

3. Роналду пробил. Слабо и неточно.

5. Высокий прессинг от хозяев.

7. Роналду прострелил с фланга. В небеса.

8. Кьеза пробил! Рикошет и угловой.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Шапаренко откровенно сбил Бентанкур.

12. Много брака у киевлян.

14. Кьеза коленом по голове зацепил Миколенко.

16. Щенсны пока вообще мяча не коснулся даже.

17. Бущан контролирует ближний угол после подачи углового.

18. Мората тащит удар Мораты метров с трех.

20. Жерсон Родригес с 25 метров пробил выше.

21. 1:0. Забивает Кьеза. После подачи Александра Сандро пробил итальянец точно в дальний угол головой.

23. Пока что тяжело динамовцам.

25. Прострел был от Кендзеры. Защитники сняли.

27. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Забарный Морате по лицу врезал.

30. Не вяжется игра у гостей.

31. Вот это фарт! Пробил Роналду с 11 метров. Перекладина выручает Бущана.

34. Киевляне не могут связать и трех передач впереди.

35. В параллельной игре "Ференцварош" уже 0:3 горит дома "Барселоне".

36. Вербича валят в штрафной! Не свистит рефери.

38. Сейчас "Динамо" катает мяч на чужой половине поля.

41. Момент у киевлян! Вербич бросал на Цыганкова, но Щенсны заблокировал удар Виктора.

41. Жерсон закрутил с 22-х метров. В руки польскому вратарю.

45. Доигрывают команды.

45+1. Свистит Фраппар.

22:47. ПЕРЕРЫВ.

22:57. Возвращаемся в Турин.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ! "Юве" ввел мяч в игру.

47. "Динамо" пытается прессинговать сразу.

50. Цыганков фолит в атаке на Бонуччи.

52. Кьеза простреливал слева. Защитники "Динамо" сыграли.

54. Ох! Цыганков подавал с фланга, никто из киевлян мяч не достал, но Щенсны в углу вытащил.

55. Роналду отвечает ударом с 20 метров. Бущан перевел на угловой.

57. Мората неудачно пробил со средней дистанции.

58. 2:0. Забивает Роналду. Но вопросы к моменту. Был Мората во вне игры. Но не отменили арбитры взятие ворот.

60. "Динамо" без моментов во втором тайме.

62. ЗАМЕНА. Кулусевски и Данило в игре. Бонуччи и Рэмзи ушли.

64. У Сидорчука нос разбит.

66. 3:0. Как же легко забивает "Ювентус". Морату вывели на 11 метров, тот убрал защитника и пробил Бущана.

68. ЗАМЕНА. Демираль закончил. Дрэгушин вышел.

70. Еще 20 минут терпеть гостям.

72. ЗАМЕНЫ. Жерсон, Вербич и Шепелев закончили на сегодня. Вышли на поле Де Пена, Супряга, Гармаш.

74. Сидорчук по воробьям пробил.

76. ЗАМЕНЫ. Кьеза и Бентанкур ушли. Кулусувески и Артут вышли.

79. "Динамо" как-то совсем сникло.

80. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Шапаренко сбил Кулусевски.

82. Бущан опередил Морату после паса Артуро.

84. ЗАМЕНА. Миколенко закончил на сегодня. Караваев получил игровое время.

86. Докатывается матч к финальному свистку.

88. В группе Н ПСЖ, МЮ и "Лейпциг" по 9 очков набирают. Вот это развязка!

90. Доигрывают команды.

90+1. Щенсны берет удар Шапаренко с 16 метров.

90+1. ЗАМЕНА. Леднев поменял Цыганкова.

90+3. Все. Окончена игра.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЮВЕНТУС – ДИНАМО

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 2". Кроме того, показ будет доступен благодаря украинскому видеосервису Megogo.

Также прямой эфир из Турина в своей сетке запланировали российские вещатели "Матч! Премьер" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ЮВЕНТУС – ДИНАМО

Явным фаворитом матча считаются хозяева поля. Ставки на победу туринской команды принимаются с коэффициентом 1,30.

"Ювентус" считается фаворитом встречи.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 12,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Впервые в истории Лиги чемпионов поединок будет обслуживать женская судья. Главным рефери выступит француженка Стефани Фраппар.

Помогать ей будут соотечественники Хишам Закрани и Меди Рамуни. Роль четвертого судьи исполнит Карим Абедю.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов, за работой которой будет следить Бенуа Мийо.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андреа Пирло, главный тренер "Ювентуса":

– Когда ты выигрываешь, то все в порядке, а если нет, то возникают проблемы, о которых ты даже не думал. Мы работаем над улучшениями. Мы должны проводить все матчи одинаково, как в Европе, так и в Италии. Я бы хотел немного больше стабильности и последовательности, но это нормально, что для этого нужно немного больше времени. Игроки знают, что должны делать.

"Динамо" борется за Лигу Европы. ФК "Динамо"

Мирча Луческу, главный тренер киевского "Динамо":

– Финал "Динамо" – это встреча против "Ференцвароша", а не игра с "Ювентусом". Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом. В Турине мы постараемся проявить себя лучшим образом, но в голове будем держать встречу с венгерской командой. Именно с ними мы должны будем победить любой ценой. Это будет трудный матч для нас. "Ювентус" уже вышел в плей-офф, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с "Барселоной" за первое место.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Ювентус": Щенсны – Данило, Бонуччи, де Лихт, Алекс Сандро – Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Бернардески – Мората, Роналду

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев﻿,﻿﻿ де Пена – Вербич

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Ювентус" уже забронировал себе путевку в плей-офф. В свою очередь "Динамо" ведет борьбу за выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Положение в группе G Лиги чемпионов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли между собой пять раз. Четыре победы добыл "Ювентус", а одна встреча завершилась вничью. Разница мячей 14:3.

В последней игре, которая прошла в октябре на НСК "Олимпийский", туринцы были сильнее – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Ювентусе" возник конфликт между главным тренером Андреа Пирло и двумя футболистами команды.