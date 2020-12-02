"Ювентус" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет в Турине с местным "Ювентусом", который уже обеспечил себе путевку в 1/8 финала.

Встреча на "Ювентус Стэдиум" пройдет в среду, 2 декабря. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ЮВЕНТУС – ДИНАМО

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале "Футбол 2". Кроме того, показ будет доступен благодаря украинскому видеосервису Megogo.

Также прямой эфир из Турина в своей сетке запланировали российские вещатели "Матч! Премьер" и "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ЮВЕНТУС – ДИНАМО

Явным фаворитом матча считаются хозяева поля. Ставки на победу туринской команды принимаются с коэффициентом 1,30.

Ничья оценивается котировкой 5,50. А показатели на успех динамовцев достигают уровня 12,00.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Впервые в истории Лиги чемпионов поединок будет обслуживать женская бригада арбитров. Главным рефери выступит француженка Стефани Фраппар.

Помогать ей будут соотечественницы Хишам Закрани и Меди Рамуни. Роль четвертого судьи исполнит Карим Абедю.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов, за работой которой будет следить Бенуа Мийо.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андреа Пирло, главный тренер "Ювентуса":

– Когда ты выигрываешь, то все в порядке, а если нет, то возникают проблемы, о которых ты даже не думал. Мы работаем над улучшениями. Мы должны проводить все матчи одинаково, как в Европе, так и в Италии. Я бы хотел немного больше стабильности и последовательности, но это нормально, что для этого нужно немного больше времени. Игроки знают, что должны делать.

Мирча Луческу, главный тренер киевского "Динамо":

– Финал "Динамо" – это встреча против "Ференцвароша", а не игра с "Ювентусом". Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом. В Турине мы постараемся проявить себя лучшим образом, но в голове будем держать встречу с венгерской командой. Именно с ними мы должны будем победить любой ценой. Это будет трудный матч для нас. "Ювентус" уже вышел в плей-офф, но им нужны три очка, чтобы в последнем туре побороться с "Барселоной" за первое место.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Ювентус": Щенсны – Данило, Бонуччи, де Лихт, Алекс Сандро – Кулусевски, Рабьо, Бентанкур, Бернардески – Мората, Роналду

"Динамо": Бущан – Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко – Цыганков, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев﻿,﻿﻿ де Пена – Вербич

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

"Ювентус" уже забронировал себе путевку в плей-офф. В свою очередь "Динамо" ведет борьбу за выход в 1/16 финала Лиги Европы.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды играли между собой пять раз. Четыре победы добыл "Ювентус", а одна встреча завершилась вничью. Разница мячей 14:3.

В последней игре, которая прошла в октябре на НСК "Олимпийский", туринцы были сильнее – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Ювентусе" возник конфликт между главным тренером Андреа Пирло и двумя футболистами команды.