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Ювентус — Аякс: видео голов

1.4тЧитать материал на украинском

Амстердамский "Аякс" стал автором еще одной грандиозной сенсации в Лиге чемпионов.

После разгромной победы над мадридским "Реалом" в 1/8 финала турнира команда из Нидерландов оставила за бортом соревнований туринский "Ювентус" во главе с Криштиану Роналду.

Итальянцы после выездной ничьи (1:1) считались явным фаворитом противостояния, а гол Криштиану Роналду в ответной игре на 28-й минуте еще на шаг приблизил "старую сеньору" к полуфиналу.

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Однако "Аякс" двумя голами перевернул все с ног на голову и сенсационно вышел в следующий этап турнира. Вашему вниманию видео голов в матче "Ювентус" – "Аякс".

Гол Роналду, 28

Гол ван де Бека, 34

Гол Де Лигта, 67

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне матча в Турине были задержаны несколько вооруженных фанатов амстердамской команды.

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Тема
Лига чемпионов
Место
ИталияТурин
Теги
ФК ЮвентусФК Аякс
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