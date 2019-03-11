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Ювентус – Атлетико: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Итальянский "Ювентус" попытается совершить камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".

После поражения в столице Испании (0:2) "старая сеньора" примет "матрасников" на стадионе "Ювентус Стэдиум". Матч состоится во вторник, 12 марта. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Ювентус – Атлетико. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть битву двух грандов европейского футбола можно будет в эфире телеканала "Футбол 1". Кроме того, трансляцию из Турина в своей эфирной сетке запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3" и белорусский "Беларусь 5".

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Атлетико – Ювентус

Атлетико – Ювентус

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и амстердамским "Аяксом", который закончился фиаско испанского клуба, ознаменовался громким судейским скандалом.

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Тема
Лига чемпионов
Место
ИталияТурин
Теги
ФК ЮвентусАтлетико Мадрид
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