Юрист сделал сенсационное заявление о деле Мораеса

Спортивный юрист Дмитрий Коробко выразил предположение о том, что скандал с натурализацией бразильца Жуниора Мораеса мог быть спровоцирован из Украины.
"В уставах ФИФА и УЕФА ничего не сказано о том, что нужно руководствоваться национальным законодательством Украины или другой страны кроме Швейцарии. Сложно было представить, что Португалия, Люксембург действительно интересовались карьерой Мораеса, считали, где и куда он поехал, когда ездил в Китай и прочее. Понятно, что кто-то им эту информацию забросил. По моему мнению, источник всего этого скандала где-то в Украине", – сказал Коробко в эфире программы "Великий футбол".
Жуниор Мораес
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.
Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.
Федерация футбола Люксембурга подала протест на результат встречи, которая завершилась драматичной победой украинцев – 1:2.
УЕФА на своем официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного производства в отношении Украины.
В Португалии выдвинули новые обвинения в адрес Федерации футбола Украины.
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