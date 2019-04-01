Юрист сделал сенсационное заявление о деле Мораеса

Спортивный юрист Дмитрий Коробко выразил предположение о том, что скандал с натурализацией бразильца Жуниора Мораеса мог быть спровоцирован из Украины.

"В уставах ФИФА и УЕФА ничего не сказано о том, что нужно руководствоваться национальным законодательством Украины или другой страны кроме Швейцарии. Сложно было представить, что Португалия, Люксембург действительно интересовались карьерой Мораеса, считали, где и куда он поехал, когда ездил в Китай и прочее. Понятно, что кто-то им эту информацию забросил. По моему мнению, источник всего этого скандала где-то в Украине", – сказал Коробко в эфире программы "Великий футбол".

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Жуниор Мораес

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