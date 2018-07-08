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Чемпионат мира 2018
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Юрист рассказал, может ли наказать ФИФА Виду за "Слава Украины!"

3.4тЧитать новость на украинском

Футбольный юрист и заместитель президента УПЛ Маркиян Ключковский оценил вероятность дисквалификации Домагоя Виды за высказывания "Слава Украине!" после матча против сборной России.

"ФИФА не любит политических заявлений на футболе. Но, это правило не является всеобъемлющим, и дисциплинарный кодекс ФИФА его очень ограничивает. Во-первых, это, безусловно, касается поведения болельщиков и их политических лозунгов. Второе касается участников матчей, которые могут провоцировать болельщиков. Это 54 статья дисциплинарного кодекса ФИФА. Но речь идет только о провокации болельщиков во время матча. В данном случае речь идет уже о заявлении после завершения матча. Даже не на официальном мероприятии ФИФА – это не пресс-конференция и флеш-интервью, а частная обстановка", - цитирует Трибуна Ключковского.

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По мнению юриста самое важное, это то, что фразы, которые Вукоевич и Вида говорили на видео, можно трактовать совершенно по-разному.

"Их можно понимать, как политические заявления, или же просто слова в поддержку Украины, в которой каждый из них играл и был популярным среди болельщиков. Но даже если их трактовать как политическое заявление, то мне не совсем понятно, на каком основании ФИФА может их привлечь к ответственности. Это не было изречено во время матча, следовательно, речь не идет о провокации во время матча. Не понятно, что именно они расследуют", - отметил Ключковский.

Адвокат напоминает, что аа этом чемпионате был инцидент со швейцарскими футболистами: Джакой, Шакири и Лихтштайнером.

"Они во время матча показывали явный политический жест, который был направленный, очевидно, в сторону их противников в этом матче. В этом случае, статья 54 больше подходила бы. Но ФИФА наказала их не по ней, а просто за неспортивное поведение. Их не дисквалифицировали, а просто оштрафовали", - заявил Ключковский.

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По его мнению, заявление Виды, даже если допускать, что оно несет в себе какое-то глубокое нарушение дисциплинарных правил ФИФА, даже близко не стоит по провокативности рядом с поведением швейцарцев.

"Даже если и будет какое-то наказание, мне трудно представить, каким оно будет. Очевидно, каким-то минимальным, да и то, если есть нюансы, о которых мы не знаем", – подытожил Ключковский.

Напомним, что игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5. Вида сыграл важнейшую роль в победе, забив гол в экстратайме и точно пробив свой одиннадцатиметровый.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Домагой Вида
Объекты
сборная Хорватии по футболусборная России по футболу
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Скорее оштрафуют всех игроков сборной России за публичную нецензурную лексику во время игор чемпионата.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ну украинские эксперты. они лучшие в мире. даже если-бы он орал хайль, марян этот и тут бы вам написал. что всё нормально.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Во це перемога!
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