Молодой футболист "Динамо" отметился фантастическим голом в товарищеском матче

20-летний игрок киевского "Динамо" Ахмед Алибеков забил потрясающий мяч за основную команду в товарищеском матче против чешской "Спарты".

Полузащитник столичного клуба точным ударом помог своей команде сравнять счет во встрече. На 64-й минуте встречи Алибеков получил передачу от Че Че и с дальней дистанции мощным ударом положил мяч в ворота соперника.

Напомним, что "Динамо" уступило "Спарте" со счетом 2:3. После первого тайма киевляне проигрывали в два мяча, однако во втором сумели сравнять счет. Помимо Алибекова в воротах чешской команды отметился Виктор Цыганков. Однако удержать ничейный счет вице-чемпионы Украины не смогли: на 81-й минуте 16-летний футболист "Спарты" вывел свою команду вперед.

Ахмед Алибеков и Че Че ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, во время первого учебно-тренировочного сбора в Марбелье "Динамо" провело три товарищеских поединка. В первом киевляне не оставили шансов немецкому "Бохуму", а во втором не сумели удержать минимальное преимущество во встрече с румынской "Стяуа".

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