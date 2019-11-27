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29 ноября • обновлено в 11:48
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Ракицкий рассказал о просмотре в "Динамо" Киев

4.6т
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Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий вспомнил, как пытался перейти в киевское "Динамо".

"Начинал карьеру в маленьком украинском городе Першотравенске. Это маленький город, тысяч 30 население. Там был хороший тренер: Павел Васильевич Дулинов. У него было много друзей, работающих в "Шахтере", мы занимались у него, в частности вместе с футболистом Виталием Виценецем. Он был у меня свидетелем на свадьбе. Мы с одного города, в один день родились, но с разницей в год. Я ездил на просмотр в Киев к "Динамо", но что-то не пошло, и я в итоге оказался в "Шахтере", - цитирует Ракицкого "Фонтанка".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в "Зенит" за 10 миллионов евро, подписав контракт с россиянами на 3,5 года.

6 ноября Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.

23 октября Ярослав отметился невероятным ударом в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

На 26-й минуте 30-летний защитник подобрал отскок чуть ли не в центре поля и чудовищным "выстрелом" отправил мяч точно в нижний угол.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Ярослав Ракицкий
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