Футболистов Украины призвали "надрать зад России" на Евро-2020

Генеральный продюсер "UA:Перший" Ярослав Лодыгин пожелал, чтобы Украина встретилась с Россией на чемпионате Европы по футболу-2020 и победила ее.

Ярослав Лодыгин hromadske.ua

"Я бы очень хотел, чтобы эта сборная Украины сыграла с Россией на Евро и надрала им зад", – написал Лодыгин в Twitter.

Вне зависимости от результата сегодняшней игры (а мы ведём с чемпионами Европы), я бы очень хотел, чтобы ЭТА команда сыграла с Россией на ЧЕ и надрала им зад. — Yaroslav Lodygin (@lodygin) October 14, 2019

Недавно Лодыгин рассказал о телеправах на трансляцию чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин назвал условие проведение матча Украина – Россия.

Ранее УЕФА опубликовал обновленный регламенте проведения жеребьевки финальной стадии турнира, в котором изменил решение по матчам Украины и России.

Напомним, что 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

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