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15 октября • обновлено в 21:45
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Футболистов Украины призвали "надрать зад России" на Евро-2020

1.3т Читать материал на украинском

Генеральный продюсер "UA:Перший" Ярослав Лодыгин пожелал, чтобы Украина встретилась с Россией на чемпионате Европы по футболу-2020 и победила ее.

Ярослав Лодыгин

Ярослав Лодыгин

hromadske.ua

"Я бы очень хотел, чтобы эта сборная Украины сыграла с Россией на Евро и надрала им зад", – написал Лодыгин в Twitter.

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Недавно Лодыгин рассказал о телеправах на трансляцию чемпионата мира-2022 по футболу, который пройдет в Катаре.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин назвал условие проведение матча Украина – Россия.

Ранее УЕФА опубликовал обновленный регламенте проведения жеребьевки финальной стадии турнира, в котором изменил решение по матчам Украины и России.

Напомним, что 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

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Иванов Владимир
Иванов Владимир
больной онанист.
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Pismenny Руслан
Pismenny Руслан
Иванов Владимир, чім хворієш піськодорг?
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