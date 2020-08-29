Ярмоленко забил ювелирный гол в Англии. Видео

Украинский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отметился красивым голом в товарищеском матче против "Брентфорда".

30-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 5-й минуте открыл счет. Ярмоленко подхватил мяч в непосредственной близости от штрафной площадке, на скорости прошел защитника и ювелирно отправил круглого в дальний угол.

На 32-й минуте Форс сравнял счет. На момент публикации новости матч продолжался при счете 1:1.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в Премьер-лиге Ярмоленко провел 23 матча, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, гол Ярмоленко в матче с "Челси" (3:2) в 32-м туре английской Премьер-лиги признан лучшим голом "Вест Хэма" в сезоне АПЛ 2019/20 по версии авторитетного портала football.london.

Недавно Андрей оценил назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

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