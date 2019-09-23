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23 сентября • обновлено в 10:09
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Ярмоленко забил победный гол в ворота МЮ: спортивные итоги 22 сентября

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Украинский боксер Виктор Славинский добыл яркую победу, а Андрей Ярмоленко отличился победным голом в ворота "Манчестер Юнайтед".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 22 сентября.

Кроме того, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил решение по Александру Зинченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Тема
Чемпионат Англии
Персоны
Александр Зинченко Андрей Ярмоленко Пеп Гвардиола
Теги
ФК Манчестер Сити ФК Вест Хэм ФК Манчестер Юнайтед
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