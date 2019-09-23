Ярмоленко забил победный гол в ворота МЮ: спортивные итоги 22 сентября

Украинский боксер Виктор Славинский добыл яркую победу, а Андрей Ярмоленко отличился победным голом в ворота "Манчестер Юнайтед".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 22 сентября.
Кроме того, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил решение по Александру Зинченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Ярмоленко забил эффектный гол "Манчестер Юнайтед"
Непобедимый украинский боксер выиграл бой мощным нокаутом — опубликовано видео
"Мы не можем": Гвардиола объяснил свое решение по Зинченко
Переполненный стадион в Англии устроил стоячие овации Ярмоленко — видеофакт
Боксер устроил понты в ринге и был жестко нокаутирован — опубликовано видео
Российский боксер напился, упал с балкона и погиб — опубликовано фото
Впервые в XXI веке! Футболист "Динамо" установил уникальное достижение
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.