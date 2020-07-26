Ярмоленко забил необычный спасительный гол, выйдя на замену в АПЛ

Максим Иншаков Футбол 20:06, 26.07.2020 Обновлено: 20:26, 26.07.2020

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко спас свою команду от поражения в матче 38-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге (АПЛ) с "Астон Вилллой".

30-летний футболист сборной Украины вышел на замену во втором тайме и на 85-й минуте сравнял счет (1:1).

Попав в ногу сопернику, мяч по необычной высокой траектории опустился четко в нижний угол ворот. Официальный сайт АПЛ записал гол на нашего соотечественника. Для Андрея это стало 5-м голом за 22 игры в текущем сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Ярмоленко вышел на замену в лондонском дерби против "Челси" и забил победный гол в самой концовке поединка, сделав счет 3:2.

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