Ярмоленко забил эффектный гол "Манчестер Юнайтед"

Украинский футболист лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил прекрасный гол в 7-м туре английской Премьер-лиги (АПЛ). Полузащитник сборной Украины отметился в домашнем матче против "Манчестер Юнайтед" (3:1).

Андрей Ярмоленко

28-летний украинец вышел в стартовом составе и сделал счет 2:0 в пользу хозяев. На 43-й минуте Андрей "потанцевал" с мячом в чужой штрафной, а потом пробил на удачу в сторону Де Хэа. Круглый зацепил Линделефа и с рикошетом завалился в ближнюю девятку.

В официальной статистике этот мяч переписали как автогол защитника.

Для Ярмоленко эта игра стала восьмой в составе "молотобойцев". На счету нашего соотечественника уже три гола.

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

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Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 3:1 (2:0, 1:1) Голы: 1:0 – 5 Фелипе Андерсон, 2:0 – 43, автогол Линделеф, 2:1 – 71 Рэшфорд, 3:1 – 74 Арнаутович. Вест Хэм – Фабианьски, Диоп, Бальбуэна, Масуаку, Райс, Фелипе Андерсон (Диангана, 90), Нобл, Ярмоленко (Снодграсс, 72), Обианг, Арнаутович (Антонио, 83), Сабалета.

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Смоллинг, Шоу, Янг, Линделеф (Рэшфорд, 57), Погба (Фред, 70), Матич, Феллайни, Мактомини, Марсьяль (Мата, 71), Лукаку. Предупреждение: Янг (78).

Напомним, что 16 сентября Ярмоленко отметился двумя забитыми мячами, впервые выйдя в стартовом составе в чемпионате АПЛ.

Такая игра Андрея потрясла фанатов "Вест Хэма".