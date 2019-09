Ярмоленко "взял на прицел" Яремчука: топ-события украинцев в Европе

Вот и праздник на нашей улице! В минувший уик-энд украинские легионеры не просто были на видных ролях в своих клубах, но и отличились классными голами. Пострадал даже Манчестер!

Похоже, у Андрея Ярмоленко намечается серьезная драка с Романом Яремчуком за звание самого результативного украинца в чемпионатах Европы. Оба форварда исправно забивают, а сейчас выдали 3 мяча на двоих и заставили просто восторгаться болельщиков. Ярмолу вообще проводили с поля стоячими овациями!

Чьи же голы были круче – Ярмоленко или Яремчука, а также чем отметился Руслан Малиновский, в своей традиционной рубрике рассказывает OBOZREVATEL.

Андрей Ярмоленко с наступлением осени не просто радует, а удивляет и восторгает! После года пропуска из-за травмы украинец смог вернуться в стартовый состав и начал забивать – уже 2-й мяч в пяти играх.

Если не по игре, то по атмосфере и антуражу это был пока лучший матч Ярмоленко в Англии. Украинец просто сделал этот вечер – сначала "обул" самого дорого защитника в мире Харри Магуайера, помог команде довести дело до победы, а когда уходил с поля в результате замены, вызвал настоящие овации. Давно так фанаты "Вест-Хэма" не аплодировали стоя легионерам. После мата Андрей даже подшучивал, что уходил с поля будто не просто забил, а сыграл последний матч в карьере.

Но фанаты в Англии если хвалят, так хвалят – ярко и по делу. Кроме оваций на стадионе болельщики "Вест-Хэма" также признали Андрея лучим игроком матча. После победы над МЮ (2:0) "Молотобойцы" поднялись на 5-ю строчку АПЛ, проигрывая третью и четвертую позиции "Лестеру" и "Арсеналу" только по дополнительным показателям.

