Ярмоленко "взял на прицел" Яремчука: топ-события украинцев в Европе

Вот и праздник на нашей улице! В минувший уик-энд украинские легионеры не просто были на видных ролях в своих клубах, но и отличились классными голами. Пострадал даже Манчестер!

Похоже, у Андрея Ярмоленко намечается серьезная драка с Романом Яремчуком за звание самого результативного украинца в чемпионатах Европы. Оба форварда исправно забивают, а сейчас выдали 3 мяча на двоих и заставили просто восторгаться болельщиков. Ярмолу вообще проводили с поля стоячими овациями!

Чьи же голы были круче – Ярмоленко или Яремчука, а также чем отметился Руслан Малиновский, в своей традиционной рубрике рассказывает OBOZREVATEL.

СуперЯрмоленко: гол МЮ, признание, шикарные аплодисменты

Андрей Ярмоленко с наступлением осени не просто радует, а удивляет и восторгает! После года пропуска из-за травмы украинец смог вернуться в стартовый состав и начал забивать – уже 2-й мяч в пяти играх.

Андрей Ярмоленко (справа) мог отличиться не только голом, но и результативной передачей – Андерсон с передачи Андрея попал в штангу

Если не по игре, то по атмосфере и антуражу это был пока лучший матч Ярмоленко в Англии. Украинец просто сделал этот вечер – сначала "обул" самого дорого защитника в мире Харри Магуайера, помог команде довести дело до победы, а когда уходил с поля в результате замены, вызвал настоящие овации. Давно так фанаты "Вест-Хэма" не аплодировали стоя легионерам. После мата Андрей даже подшучивал, что уходил с поля будто не просто забил, а сыграл последний матч в карьере.

Но фанаты в Англии если хвалят, так хвалят – ярко и по делу. Кроме оваций на стадионе болельщики "Вест-Хэма" также признали Андрея лучим игроком матча. После победы над МЮ (2:0) "Молотобойцы" поднялись на 5-ю строчку АПЛ, проигрывая третью и четвертую позиции "Лестеру" и "Арсеналу" только по дополнительным показателям.

BIG performance. Who's your Man of the Match?! ⚒ — West Ham United (@WestHam) September 22, 2019

Яремчук: новая гол-машина в Бельгии?

Конечно, Роману Яремчуку пока не приходится забивать в Англии именитым клубам, но похвалы в футбольной среде Роман собирает не меньше Ярмоленко. И есть за что – с началом сезона украинец просто "колотит" мячи один за другим!

Роман Яремчук уже успел забить за "Гент" в двух турнирах, а также за сборную Украины в товарищеском матче

В очередном туре чемпионата Бельгии Яремчук сделал дубль, забив уже 9-й мяч в 11 матчах. То есть, в среднем фактически в каждой игре Роман забивает по голу – фантастическая результативность! В этом туре форвард "положил двушку" в ворота "Зульте-Варегема", при чем первый – с пенальти (которые в этом сезоне также доверили украинцу). Что интересно, Роман также забил и на 1-й минуте матча, после выхода тет-а-тет с вратарем. Но после рикошета от голкипера мяч угодил в руку украинцу, а потом уже закатился в ворота.

Имея в активе 5 мячей в чемпионате (еще 4 - в Лиге Европы), Яремчук активно борется за лидерство в гонке бомбардиров турнира. Но пока отстает всего на один мяч - от хорошо знакомого украинским болельщикам экс-нападающего "Динамо" Дьемерси Мбокани.

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Малиновский: дебют и снова карусель

Похоже, более веселой в плане игры и результатов команды в карьере Руслана Малиновского еще не было – "Аталанта" не дает расслабиться и заскучать болельщикам в каждом матче.

Руслан Малиновский вышел в основе впервые, сыграв за "Аталанту" четвертый матч

Пока "Бергамаски" играют в Италии настоящие "качели" с камбеками, так же стало и в матче минувшего тура против "Фиорентины". Команда Малиновского уступала до конца встречи 0:2, но голами на 84-й и 90+5-й минутах вырвала ничью. Пока это самая непредсказуемая команда Серии А.

Для украинцев же этот матч ознаменовался дебютом Руслана Малиновского в стартовом составе. Полузащитник провел на поле весь матч, но не отличился результативными действиями. Ранее же в матчах чемпионата, как и в Лиге чемпионов, Руслан только выходил на замену.

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