Ярмоленко высказался о возвращении в "Динамо"

Полузащитник английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что рассматривает вариант с возвращением в киевское "Динамо".

Об этом он высказался в эфире программы "Великий футбол".

Андрей Ярмоленко

"В "Вест Хэме" я чувствую себя замечательно, чувствую поддержку болельщиков, все мне нравится и устраивает. Об уровне АПЛ и говорить не стоит, поэтому на сегодняшний день я хочу остаться здесь. О завершении карьеры пока не думаю. Пока есть силы и желание работать, буду продолжать играть в футбол. "Динамо" – моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом клубе. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь", – отметил 30-летний Ярмоленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до начала карантина Андрей Ярмоленко вернулся после травмы, отыграв полный матч.

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