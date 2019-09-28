Главная Новости
28 сентября • обновлено в 18:32
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Ярмоленко во втором матче подряд забил гол в АПЛ

5.7т Читать материал на украинском

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко во втором матче английской Премьер-лиги подряд отличился голом за "Вест Хэм".

В игре 7-го тура чемпионата украинец уже на 10-й минуте поразил ворота "Борнмута".

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Новости
Коноплянка забил первый гол за "Шахтер" - опубликовано видео

Наш соотечественник, приняв передачу от партнера, удачно прикрыл мяч корпусом и, развернувшись, с любимой левой закрутил мяч точно в угол. Этот гол стал первым в игре.

Отметим, что через 7 минут после забитого Андреем мяча Джошуа Кинг позволил хозяевам сравнять счет.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Напомним, на минувшей неделе Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком того матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский форвард Роман Зозуля отличился необычным голом в матче чемпионата Испании.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Англии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Тег
ФК Вест Хэм
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Фантастический гол или обычный? Произвел фурор или нет?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Захаров Дмитрий, Гол супер. Топ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel