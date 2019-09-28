Ярмоленко во втором матче подряд забил гол в АПЛ

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко во втором матче английской Премьер-лиги подряд отличился голом за "Вест Хэм".
В игре 7-го тура чемпионата украинец уже на 10-й минуте поразил ворота "Борнмута".
Андрей Ярмоленко
Наш соотечественник, приняв передачу от партнера, удачно прикрыл мяч корпусом и, развернувшись, с любимой левой закрутил мяч точно в угол. Этот гол стал первым в игре.
Отметим, что через 7 минут после забитого Андреем мяча Джошуа Кинг позволил хозяевам сравнять счет.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Напомним, на минувшей неделе Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком того матча.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский форвард Роман Зозуля отличился необычным голом в матче чемпионата Испании.
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