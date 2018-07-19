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Ярмоленко веселил партнеров по "Вест Хэму" песнями Сердючки

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Новичок английского "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко приобщает партнеров по команде к украинской поп-культуре.

В автомобиле форварда сборной Украины во время поездки по Восточному Лондону играла знаменитая композиция Верки Сердючки "Все будет хорошо". Песня вызвала улыбку на лице защитника "молотобойцев" Иссы Диопа, который пребывал в машине вместе с украинцем.

Напомним, Андрей Ярмоленко пополнил ряды клуба в нынешнее трансферное окно, перейдя из дортмундской "Боруссии".

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Ярмола уже дебютировал в новой команде. Украинец вышел в старте в товарищеском матче против "Уикома" из 3-го дивизиона Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "шмелей" были возмущены продажей Ярмоленко.

Персона
Андрей Ярмоленко
Место
АнглияЛондон
Объекты
ФК Вест ХэмБоруссия Дортмунд
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