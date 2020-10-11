Ярмоленко в прямом эфире обматерил партнера по сборной Украины. Видео

Максим Иншаков Футбол 14:17, 11.10.2020 Обновлено: 15:56, 11.10.2020

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко во время матча Лиги наций с Германией обматерил партнера по команде Александра Караваева.

Момент случился в первом тайме, когда Ярмоленко попал под прессинг и ему никто из партнеров не помог .

"Так подойди сюда, бл*ть. Что ты там делаешь на*уй?" – не смог сдержать эмоций 30-летний полузащитник "Вест Хэма". Эпизод попал в прямой эфир телетрансляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 10 октября, сборная Украины в матче 3-го тура Лиги наций на киевском НСК "Олимпийский" проиграла команде Германии (1:2).

Позже появилось видео голов. После игры наставник бундестим Йоахим Лев заявил, что Украина его ничем не удивила, а Шевченко признался, о чем попросил футболистов в перерыве матча, и отказался критиковать вратаря Георгия Бущана за ошибку, приведшую ко второму голу.

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