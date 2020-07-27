Ярмоленко стал лучшим игроком "Вест Хэма" в матче чемпионата Англии

Михаил Морозов Футбол 12:29, 27.07.2020

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком своей команды в матче последнего тура английской Премьер-лиги 2019/20 против "Астон Виллы".

Украинский футболист вышел на поле с начала второго тайма и помог своему клубу уйти от поражения в концовке встречи благодаря голу после фирменного смещения с фланга в центр и удара в дальний угол. Авторитетный портал WhoScored поставил нашему соотечественнику 7,1 балла, что является лучшей оценкой в "Вест Хэме".

Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком в составе "Вест Хэма"
WhoScored

В нынешнем сезоне Ярмоленко принял участие в 23 матчах АПЛ, сыграв 985 минут. За это время ему удалось забить пять голов и отдать одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Артем Полярус стал лучшим игроком в чемпионате России.

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