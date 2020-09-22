Ярмоленко провел суперматч в Кубке английской лиги. Видео

Максим Иншаков Футбол 22:58, 22.09.2020 Обновлено: 23:31, 22.09.2020

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал автором двух голевых передач и забил два мяча в поединке 1/16 финала Кубка лиги против "Халла" (5:1).

На 18-й минуте полузащитник сборной Украины практически в одиночку создал первый гол, выдав суперпас Снодграссу, который открыл счет в матче. На 45-й минуте Андрей поучаствовав в голевой атаке, ассистировав Аллеру.

На 56-й минуте забитым мячом отметился сам Андрей, четко реализовав свой удар с одиннадцатиметровой отметки.

"Молотобойцы" продолжили атаковать и смогли забить еще дважды. Наш соотечественник оформил дубль на 90+2-й минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Ярмоленко отметился ассистом в матче Кубка английской лиги против "Чарльтона" (3:1).

Украинец отдал результативную передачу на Себастьяна Алле в моменте с первым голом в поединке. Наш соотечественник оторвался от защитников и выкатил мяч на пустые ворота своему партнеру по команде.

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