Топ-темы:

Ярмоленко провел суперматч за "Вест Хэм" в Кубке английской лиги. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,2 т.

  • 30-летний Андрей Ярмоленко за "Вест Хэм Юнайтед" с 2018 года провел 32 матча, в которых забил 7 голов

  • Выступая за сборную Украины Ярмоленко принял участие в 86 играх, забив 37 мячей

  • Ярмоленко стал настоящим джокером своей команды в сезоне 2019/20, возглавив необычный рейтинг

Андрей Ярмоленко отдал две точные передачи

Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал автором двух голевых передач в поединке 1/16 финала Кубка лиги против "Халла".

На 18-й минуте полузащитник сборной Украины практически в одиночку создал первый гол, выдав суперпас Снодграссу, который открыл счет в матче. На 45-й минуте Андрей поучаствовав в голевой атаке, ассистировав Аллеру.

На 56-й минуте забитым мячом отметился сам Андрей, четко реализовав свой удар с одиннадцатиметровой отметки.

На момент публикации новости идет второй тайм. Счет 3:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Ярмоленко отметился ассистом в матче Кубка английской лиги против "Чарльтона" (3:1).

Украинец отдал результативную передачу на Себастьяна Алле в моменте с первым голом в поединке. Наш соотечественник оторвался от защитников и выкатил мяч на пустые ворота своему партнеру по команде.

АнглияФК Вест ХэмАндрей Ярмоленко
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook