Ярмоленко провел суперматч за "Вест Хэм" в Кубке английской лиги. Видео

30-летний Андрей Ярмоленко за "Вест Хэм Юнайтед" с 2018 года провел 32 матча, в которых забил 7 голов
Выступая за сборную Украины Ярмоленко принял участие в 86 играх, забив 37 мячей
Ярмоленко стал настоящим джокером своей команды в сезоне 2019/20, возглавив необычный рейтинг
Украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал автором двух голевых передач в поединке 1/16 финала Кубка лиги против "Халла".
На 18-й минуте полузащитник сборной Украины практически в одиночку создал первый гол, выдав суперпас Снодграссу, который открыл счет в матче. На 45-й минуте Андрей поучаствовав в голевой атаке, ассистировав Аллеру.
На 56-й минуте забитым мячом отметился сам Андрей, четко реализовав свой удар с одиннадцатиметровой отметки.
На момент публикации новости идет второй тайм. Счет 3:0.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября Ярмоленко отметился ассистом в матче Кубка английской лиги против "Чарльтона" (3:1).
Украинец отдал результативную передачу на Себастьяна Алле в моменте с первым голом в поединке. Наш соотечественник оторвался от защитников и выкатил мяч на пустые ворота своему партнеру по команде.