Ярмоленко разорвет контракт с "Вест Хэмом" ради другого клуба – СМИ

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может покинуть английскую команду уже в январе и присоединиться к турецкому "Фенербахче".

Как сообщает издание Fotomac, украинец и руководство лондонцев готовы разорвать контракт, который действует до лета 2022 года, по обоюдному согласию без каких-либо финансовых претензий с обеих сторон. Изначальные переговоры Ярмоленко и стамбульского клуба по зарплате закончились неудачно, однако в случае прихода нашего соотечественника в "Фенербахче" в качестве свободного агента эта проблема может быть решена.

Отмечается, что в трансфере украинца заинтересованы тренер Эрол Булут и спортивный директор Эмре Белозоглу.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел на поле всего 97 минут после восьми стартовых туров английской Премьер-лиги, не сумев отметиться результативными действиями. Нашему футболисту удалось проявить себя в Кубке английской лиги, где в трех поединках он забил два гола и отдал три ассиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярмоленко в третий раз стал отцом.