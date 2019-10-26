Ярмоленко провел великолепный матч в Англии

Украинский футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отдал голевую передачу в матче 10-го тура чемпионата Англии в Премьер-лиге.

В поединке против "Шеффилд Юнайтед" полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе и на 44-й минуте ассистировал Снодграссу, который открыл счет в поединке. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком того матча.

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