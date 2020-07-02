Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу на последних минутах дерби против "Челси"

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко вышел на замену в лондонском дерби против "Челси" и забил победный гол в самой концовке поединка, сделав счет 3:2.

Украинец появился на поле на 78-й минуте встречи, а уже на 89-й уверенно завершил контратаку своей команды после фирменного смещения в центр под левую ногу и удара в дальний угол. Предлагаем вашему вниманию обзор матча. Чтобы посмотреть гол нашего соотечественника, перемотайте до 1:46.

Эта победа позволила "Вест Хэму" прервать серию из трех поражений кряду и оторваться от зоны вылета на три очка. Лондонский клуб занимает 16-е место в таблице после 32 туров.

Отметим, что команда Ярмоленко дважды обыграла "Челси" в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В поединке первого круга был повторен уникальный рекорд.

Напомним, что в декабре украинец получил травму, которая надолго вывела его из игры. Выход на поле в этом матче стал для него лишь вторым после восстановления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ поставили крест на перспективах Ярмоленко в "Вест Хэме".