Ярмоленко повторил достижение Шовковского в сборной Украины

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко в товарищеской игре против Польши 11 ноября провел свой 92-й матч в составе национальной команды, повторив показатель, который принадлежал Александру Шовковскому.

До попадание в топ-пятерку украинских футболистов по числу выступления за сборную, нападающему "Вест Хэма" осталось 3 игры, сообщает пресс-служба УПЛ.

Отметим, что в этой игре Андрей не забил пенальти, став всего автором 5-го промаха в истории нашей сборной после ударов с "точки". В общем Ярмоленко уже 6-й раз выполнял 11-метровые удары и второй раз проиграл пенальтийську дуэль. Первый промах Ярмоленко состоялся 12 октября 2014 во Львове в матче с македонцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Польша – Украина завершилась со счетом 2:0. В дебюте первого тайма Андрей Ярмоленко не забил пенальти.