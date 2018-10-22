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Ярмоленко поставили печальный диагноз: спортивные итоги 21 октября

1.7тЧитать материал на украинском

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" опубликовал итоги медобследования лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко, а первой ракетке Украины Элине Свитолиной стало плохо во время пресс-конференции. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 21 октября.

Кроме того, букмекеры неожиданно изменили котировки на бой Александра Усика и Тони Белью. Наши читатели считают наиболее интересными следующие новости:

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Персоны
Андрей ЯрмоленкоАлександр УсикТони БельюЭлина Свитолина
Объект
ФК Вест Хэм
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