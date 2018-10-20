Ярмоленко получил страшную травму в матче АПЛ

Украинский футболист Андрей Ярмоленко получил травму во время матча "Вест Хэма" против "Тоттэнхема". Игрок сборной Украины не доиграл первый тайм.

После подачи с углового Ярмоленко неудачно сыграл на добивании и не смог подняться на ноги. Лидер сборной Украины покинул поле на носилках. Вместо украинца на поле появился Грейди Диангана.

Травма Ярмоленко

Травма Ярмоленко

Травма Ярмоленко

В первом тайме "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко пропустил мяч. На 44-й минуте Ламела точным ударом вывел "Тоттенхэм" вперед.

Напомним, что Андрей Ярмоленко подписал контракт с "Вест Хэмом" в летнее межсезонье. До этого один из лидеров сборной Украины защищал цвета дортмундской "Боруссии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко не стал отвечать по-русски на вопрос об Украине.