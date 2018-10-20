МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Ярмоленко получил страшную травму в матче АПЛ

40.8тЧитать материал на украинском

Украинский футболист Андрей Ярмоленко получил травму во время матча "Вест Хэма" против "Тоттэнхема". Игрок сборной Украины не доиграл первый тайм.

После подачи с углового Ярмоленко неудачно сыграл на добивании и не смог подняться на ноги. Лидер сборной Украины покинул поле на носилках. Вместо украинца на поле появился Грейди Диангана.

Травма Ярмоленко

Травма Ярмоленко

Травма Ярмоленко

Травма Ярмоленко

Травма Ярмоленко

Травма Ярмоленко

В первом тайме "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко пропустил мяч. На 44-й минуте Ламела точным ударом вывел "Тоттенхэм" вперед.

Новости
Ярмоленко забил эффектный гол "Манчестер Юнайтед"

Напомним, что Андрей Ярмоленко подписал контракт с "Вест Хэмом" в летнее межсезонье. До этого один из лидеров сборной Украины защищал цвета дортмундской "Боруссии".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярмоленко не стал отвечать по-русски на вопрос об Украине.

Персона
Андрей Ярмоленко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
94
2
Смешно
1
Интересно
137
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Не захотел отвечать по-русски? получай п..лей, шароварник!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги