Ярмоленко объяснил, почему оставался в "Динамо", несмотря на предложения из Европы

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко заявил, что долгое время не уходил из "Динамо", поскольку хотел сначала выиграть чемпионат Украины с командой.

Второй причиной того, что он не переходил в европейский топ-чемпионат, стало отсутствие предложений, которые бы устроили президента столичного клуба Игоря Суркиса. Кроме того, Андрею очень нравилось в "Динамо", ведь он всегда мечтал защищать цвета киевской команды.

"Во-первых, с киевским "Динамо" мне долго не удавалось стать чемпионом Украины. И это всегда было очень важной целью для меня. Я очень хотел стать чемпионом и только потом уехать в Европу. С другой стороны, поступившие в то время предложения не устраивали нашего президента. Он сказал, что я стою гораздо больше. Я понял, что таков футбол, который тоже в своем роде бизнес. Мне также очень нравилось играть за киевское "Динамо". Играть за этот клуб – всегда было моей мечтой. Поэтому я сказал себе: если я перееду в Европу, это хорошо – если этого не случится, это не трагедия", – рассказал Ярмоленко в интервью порталу Transfermarkt.

Отметим, что Андрей покинул "Динамо" в возрасте 27 лет, когда перешел в дортмундскую "Боруссию". За немецкий клуб он отыграл один сезон, после чего стал футболистом "Вест Хэма" летом 2018 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского клуба Дэвид Мойес рассказал о состоянии Ярмоленко после коронавируса.