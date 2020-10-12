Ярмоленко обматерил партнера во время матча с Германией: спортивные итоги 11 октября

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко обматерил партнера во время матча с Германией в Лиге наций, а американский боец Хоакин Бакли феноменальным ударом добыл победу в UFC.

Кроме того, сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций.

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