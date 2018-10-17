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/Новости футбола

Ярмоленко не стал отвечать по-русски на вопрос про Украину

183.5тЧитать материал на украинском

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко красиво ответил на вопрос журналистов о любви к Украине и общении на русском языке.

"Я можу спілкуватися з вами українською мовою, можу - російською. Головне для мене — що знаходиться тут, у серці. Кожен повинен дивитися на Україну в серці , а не тільки говорити на камеру різнi речi. Для мене головне те, що я відчуваю. Я люблю свою країну й завжди буду любити. Тому мені без рiзницi, хто що говорить про мене, про те, якою мовою я спілкуюсь", — легко перешел Ярмоленко на украинский в микст-зоне стадиона "Металлист".

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Напомним, что 16 октября в Харькове состоялся матч Лиги наций Украина — Чехия. Встреча завершилась со счетом 1:0, позволившая нашей команде досрочно выйти в элитный дивизион турнира.

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Тема
Лига наций
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
УкраинаХарьков
Объект
сборная Украины по футболу
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Циммельман Филя , украинцы пишут комментарии на русском языке , чтобы даже такие бараны как ты могли понять , а то русские колонизаторы прожив пятьдесят лет в другой стране не понимают языка страны .
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Volovik Oleg, Человек,кормящий свиней,не обязан понимать их хрюканье!)))
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1
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Пацpиоты бля...
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3
5
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гы-гы-гы...
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2
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