Ярмоленко не стал отвечать по-русски на вопрос про Украину

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко красиво ответил на вопрос журналистов о любви к Украине и общении на русском языке.

"Я можу спілкуватися з вами українською мовою, можу - російською. Головне для мене — що знаходиться тут, у серці. Кожен повинен дивитися на Україну в серці , а не тільки говорити на камеру різнi речi. Для мене головне те, що я відчуваю. Я люблю свою країну й завжди буду любити. Тому мені без рiзницi, хто що говорить про мене, про те, якою мовою я спілкуюсь", — легко перешел Ярмоленко на украинский в микст-зоне стадиона "Металлист".

Новости Коноплянка побил достижение Реброва в сборной Украины

Напомним, что 16 октября в Харькове состоялся матч Лиги наций Украина — Чехия. Встреча завершилась со счетом 1:0, позволившая нашей команде досрочно выйти в элитный дивизион турнира.