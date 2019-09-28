Ярмоленко назвали лучшим в Англии

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко был признан лучшим игроком матча 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда встречалась на выезде с "Борнмутом".

Портал WhoScored выставил футболисту наивысшую оценку среди всех участников игры – 7,83.

Уже на 10-й минуте встречи наш соотечественник отличился забитым мячом. После передачи партнера Ярмоленко прикрыл мяч корпусом, сместился ближе к центру штрафной площади соперника и с разворота с левой поразил "рамку".

Андрей Ярмоленко

А на 74-й минуте игры Андрей поучаствовал во второй голевой атаке своей команды. Украинец длинным переводом отправил мяч на Фелипе Андерсона, который отметился идеальным пасом на Крессвелла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Манчестер Юнайтед" в 6-м туре Премьер-лиги.

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