Ярмоленко нанесли страшную травму: спортивные итоги 20 октября

Ярмоленко получил страшную травму в матче АПЛ, ветеран АТО похвастался международным фиаско "русского мира" и Белью высказался перед боем против Усика. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 20 октября.

Кроме того,Пятов "получил" в лицо от партнеров по "Шахтеру", а бывший форвард "Динамо" может сесть в тюрьму. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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