Ярмоленко и Коноплянка вошли в топ-10 сомнительного рейтинга в Германии

Два футболиста сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка вошли в десятку самых откровенных промахов в матчах чемпионата Германии сезона-2017/2018.
Авторы этого сомнительного рейтинга поместили момент Ярмоленко в игре с "Ганновером" на 7-ю строчку.
Промах Коноплянки в поединке против "Штутгарта" занял 9-ю позицию.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка стал вице-чемпионом Германии и выложил видео из раздевалки.
Позже Евгений жестко поиздевался над партнером по сборной Украины.
Напомним, что "Боруссия" договорилась о контракте с полузащитником франкфуртского "Айнтрахта" Мариусом Вольфом. 22-хавбек будет играть на позиции Андрея Ярмоленко, что ставит крест на шансах лидера сборной Украины закрепиться в стартовом составе "желто-черных".
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