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Ярмоленко и Коноплянка вошли в топ-10 сомнительного рейтинга в Германии

1.8тЧитать новость на украинском

Два футболиста сборной Украины Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка вошли в десятку самых откровенных промахов в матчах чемпионата Германии сезона-2017/2018.

Авторы этого сомнительного рейтинга поместили момент Ярмоленко в игре с "Ганновером" на 7-ю строчку.

Промах Коноплянки в поединке против "Штутгарта" занял 9-ю позицию.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка стал вице-чемпионом Германии и выложил видео из раздевалки.

Позже Евгений жестко поиздевался над партнером по сборной Украины.

Напомним, что "Боруссия" договорилась о контракте с полузащитником франкфуртского "Айнтрахта" Мариусом Вольфом. 22-хавбек будет играть на позиции Андрея Ярмоленко, что ставит крест на шансах лидера сборной Украины закрепиться в стартовом составе "желто-черных".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Германии" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат Германии
Персоны
Андрей ЯрмоленкоЕвгений Коноплянка
Место
Германия
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