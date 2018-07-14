Ярмоленко дебютировал за новый клуб и написал пост в Instagram

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко дебютировал за английский "Вест Хэм". 28-летний футболист сыграл в товарищеском матче против "Уикома" из 3-го дивизиона Англии.

Украинец вышел в старте, провел на поле весь первый тайм и был заменен в перерыве. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 34-й минуте забил Марко Арнаутович.

После игры Ярмоленко у себя в Instagram поздравил одноклубников.

"С победой, команда. Готовимся к сезону", – написал Ярмоленко.

Напомним, что 11 июля Андрей покинул стан "Боруссии" и подписал четырехлетний контракт с клубом английской Премьер-лиги.